Basket, Vanoli: Pecchia, è rottura del legamento crociato. Stagione finita

CREMONA - L'esito si attendeva con grande preoccupazione e purtroppo le notizie non sono positive: la guardia-ala della Vanoli, Andrea Pecchia, infortunatosi durante la gara di domenica contro Treviso, si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro con lesione distrattiva del collaterale mediale. Inclemente l'esito della risonanza cui il giocatore è stato sottoposto questa mattina. Per Andrea, uno dei giocatori più positivi del campionato biancoblu, la stagione finisce qui. "Al nostro Pech un enorme abbraccio, con l’augurio possa tornare in campo ancora più forte di prima!", si legge sui social del club.