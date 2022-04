Volley, Vbc ancora in campo ma già matematicamente salva

CASALMAGGIORE - La Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore è matematicamente salva! Il 2-0 parziale in favore di Monza che sta maturando a Trento mette le ragazze di coach Volpini al riparo da qualsiasi sorpresa e conferma il sodalizio di Via Baslenga nella massima categoria anche per la stagione 2022/2023, la decima consecutiva.

Al PalaRadi, nel frattempo, le rosa, dopo aver vinto bene il primo set, hanno ceduto il secondo alle avversarie della Bartoccini Fortinfissi Perugia.