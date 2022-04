Calcio, Cremonese - Cosenza aggiornamenti dalle ore 15

CREMONA - Archiviato il ko di Frosinone, la Cremonese scende in campo allo Zini per affrontare il Cosenza con un unico obiettivo: riprendere la marcia al vertice della classifica del campionato di serie B e cercare la promozione diretta in serie A (vi accederanno le prime due della graduatoria), quando ormai mancano solo quattro giornate alla conclusione della stagione regolare.

LE CURIOSITA'

Cremonese e Cosenza si sono affrontate 17 volte in Serie B, con un bilancio in perfetto equilibrio: otto vittorie per parte e un pareggio, ottenuto proprio in casa dei grigiorossi, il 6 dicembre 1992 (1-1).

La Cremonese è imbattuta da 14 partite casalinghe di campionato (8V, 6N); i grigiorossi non infilano una serie più lunga di gare interne senza sconfitte in un singolo campionato di Serie B dalla stagione 1992/93, quando la squadra allenata da Gigi Simoni fu promossa nel massimo torneo senza avere perso nessuna delle 19 sfide allo Zini.