Calcio, Crotone - Cremonese aggiornamenti dalle ore 15

CREMONA - Una contesa dai forti contrasti quella che andrà in scena oggi allo stadio Scida di Crotone (fischio d’inizio dell’arbitro Fabbri alle ore 15). Da una parte la capolista Cremonese che deve proseguire la propria corsa per non farsi scappare di mano la vetta della classifica, o quanto meno tenere a debita distanza la terza posizione in classifica; dall’altra un Crotone che da tanti mesi sopravvive al penultimo posto e col tempo ha visto diminuire tragicamente le speranze di restare in serie B. Con l’amara constatazione che il proprio destino è stato lentamente consegnato in mani altrui, perché a conti fatti non basta più né la buona volontà, né un buon risultato contro i grigiorossi per sperare di conquistare i playout, unica meta a portata di mano della squadra di Modesto.