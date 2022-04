Calcio, «E' morto Raiola»: l'annuncio è della famiglia su Twitter

ROMA - Mino Raiola è morto: lo annuncia la famiglia con un post sul profilo twitter del procuratore sportivo. Era ricoverato "in gravissime condizioni" all'ospedale di Milano dove già nel gennaio scorso si era sottoposto ad intervento chirurgico per problemi polmonari.

Solo pochi giorni fa era già stata annunciata - erroneamente - la sua morte. E poco dopo era stato Raiola stesso, o comunque il suo staff, a fermare le voci incontrollate con un post su Twitter: "Stato di salute attuale per chi se lo chiede: incazzato. Per la seconda volta in quattro mesi mi uccidono. Sembrano anche in grado di risuscitarmi". Parole dirette e mai banali, come quello che si è ormai abituati ad indentificare come lo 'stile Raiola', uno dei più importanti procuratori al mondo. Aveva 54 anni.