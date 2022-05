Calcio, Como - Cremonese diretta aggiornamenti dalle 20.30

COMO - La Cremonese arriva all'ultimo atto della stagione regolare di serie B con l'obiettivo di vincere a Como e al tempo stesso confidando in un risultato favorevole dagli altri campi, visto che una tra Lecce e Monza dovrebbe cedere la propria posizione ai grigiorossi per consentire ai cremonesi di centrare la promozione diretta in serie A ed evitare i playoff.

Aggiornamenti del risultato a partire dalle ore 20.30.