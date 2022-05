Gustavo Dezotti su Instagram: "Bentornata in Serie A"

CREMONA - Gustavo Dezotti, ex calciatore argentino, militante nella squadra grigiorossa ai tempi di Tarcisio Burgnich, non manca a di fare i complimenti al team di Pecchia per il grande successo raggiunto venerdì sera. "Voglio fare i miei complimenti a tutti i ragazzi, tifosi e dirigenti della Cremonese. Bentornati in Serie A un'altra volta!" esterna l'ex bomber argentino in un breve video su Instagram, che conclude mostrando una maglia grigiorossa (i colori che anche lui ha indossato dal 1989 al 1994), accompagnato da un sorriso e un sentito "Forza Cremo, per sempre!".

GUARDA IL POST SU INSTAGRAM