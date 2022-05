Calcio, il Crema abbandona sconfitto il Real Calepina (2-0)

TELGATE - Il Crema è uscito sconfitto dal campo del Real Calepina (2-0 il finale), ma i risultati dagli altri campi hanno dato la salvezza diretta alla formazione nerobianca. Tutto nei minuti iniziali. Al 4' i bergamaschi hanno conquistato una punizione dai venti metri, botta di Giangaspero e palla nell'angolino destro alle spalle di Zilioli. Il Crema non ha avuto tempo di riorganizzarsi e al 7' discesa di Bacchin e gran tiro dal limite per la rete del raddoppio. I nerobianchi hanno cercato di riaprire la partita arrivando in zona tiro più volte, ma senza riuscire a inquadrare lo specchio della porta bergamasca. Soprattutto nel finale di primo tempo palle fuori di un soffio su colpo di testa di Ruffini e girata di Bia.



Subito a inizio ripresa il Real Calepina vicina al terzo gol con Giangaspero, impreciso a pochi passi dalla porta. Al 67' contropiede concluso alto da Tirelli. Annullato un gol a Ruffini e poco altro sino al recupero con un'occasione per Cocci parata da Gherardi. Poi lo sguardo ai risultati dagli altri campi per la conferma della salvezza con un turno di anticipo.