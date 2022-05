Calciomercato: Juve, Fagioli: "Rinnovo volentieri, pronto a giocare in A"

CREMONA - Dopo aver contribuito al ritorno della Cremonese in Serie A, Nicolò Fagioli, centrocampista classe 2001, è pronto a tornare 'alla base', cioè alla Juventus, con cui ha un contratto in scadenza nel 2023. "Io sono pronto per giocare in Serie A. Dove non lo so, non dipende da me - sottolinea il romano a 'La Gazzetta dello Sport' -. Cosa mi aspetto dalla Juve? Mi aspetto di tutto, logico che se mi terranno sarò felicissimo: la Juve è la Juve. Sono maturato e io sarò pronto a dimostrare che la fiducia in me sarà meritata". Il suo agente Alessandro D’Amico ha già cominciato a parlare con i bianconeri per il rinnovo del contratto: "Rinnovo volentieri con la Juve, dipende sempre dalla fiducia che mi dimostrano. Un altro anno in prestito? Se non dovessi restare a Torino e dovessi fare un altro anno in prestito, lo farei volentieri a Cremona. Qui mi sono trovato benissimo". Il ct Roberto Mancini lo ha già 'studiato' a Coverciano e il suo futuro potrebbe anche essere l’azzurro, magari per riportare l'Italia ai Mondiali: "Mi auguro di sì. L’Italia ha una passione enorme per il calcio, stare due volte senza i Mondiali è una cosa bruttissima. Non deve capitare più". (ITALPRESS)