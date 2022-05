Pergolettese, tifosi cannibali contro Mussa

CREMA - Fumata grigia, nel senso che il previsto incontro tra l’allenatore Giovanni Mussa e la Pergolettese, annunciato per ieri mattina per la firma sul rinnovo del contratto è slittato a domani.

Il 52 enne tecnico castelleonese, che ha contribuito prima al raggiungimento della salvezza e poi dei playoff, è finito al centro di una polemica coi tifosi cannibali.

Una delle foto pubblicate sulla pagina Fb del locale Don Felipe di Castelleone della festa grigiorossa

Questi ultimi non hanno gradito il fatto che Mussa abbia pubblicato sulla pagina Facebook del suo locale, il Don Felipe, le fotografie della festa dei sostenitori grigiorossi del club Emiliano Mondonico di Castelleone, per la promozione in serie A.

In città e al centro sportivo Bertolotti sono apparse scritte contro l’allenatore, attaccato anche sui social da una parte di tifosi.