Basket: Vanoli, le quote tutte al presidente-patron Aldo

CREMONA - Aldo Vanoli è di nuovo, totalmente, a capo della sua società. Ieri è stata una giornata importante per il futuro dei biancoblù. Infatti è avvenuto il passaggio delle quote che hanno riportato il presidente a unico azionista della Guerino Vanoli Basket. Il Consorzio per il momento non fa più parte del Cda dopo due anni all’interno della società stessa. A questo punto il prossimo passaggio sarà quello della reiscrizione della Vanoli come società dilettantistica, status obbligatorio per la serie A2.



Il massimo dirigente biancoblù ha ripreso il massimo entusiasmo ed è pronto a creare un nuovo gruppo di lavoro per cercare di disputare un campionato di alto livello. Per Cremona obiettivi completamente diversi dopo tanti anni di serie A1 dove l’unica speranza iniziale è sempre stata la salvezza. Una società sana, che ha sempre rispettato regole e piani di pagamento. Ora è pronta per un nuovo capitolo.