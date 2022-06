Campionato CSI Under 12, vince la Polisportiva Oratorio "Don Eugenio Mondini"

CASTELLEONE - La Polisportiva Oratorio "Don Eugenio Mondini" di Castelleone vince la finale del Campionato CSI primavera categoria giovanissimi Under 12 imponendosi alla fine di un incontro sempre in bilico contro le pari età della Polisportiva Tre Ponti di Solarolo Rainerio. Davanti ad un chiassoso pubblico che non ha mai fatto mancare il suo sostegno per tutta la partita, le ragazze di coach Lucrezia Guerini Rocco (Gemma Cogrossi, Alice Dedè, Erica Ghezzi, Agnese Martignoni, Marta Pizzamiglio, Giorgia Torriani e Irene Valcarenghi) hanno vinto di misura il primo set con un tiratissimo 25-23.

Nel secondo set la musica cambia ed è la Tre Ponti a portare a casa il set con il punteggio di 20-25. L'ultimo set è un continuo botta e risposta che alla fine vede prevalere la Polisportiva Oratorio "Don Eugenio Mondini" Castelleone con il punteggio di 25-23 che così può far festa con i suoi supporter tra cori, balli, coriandoli e facce sorridenti anche di tutte le giocatrici che ieri non hanno avuto l'opportunità di scendere in campo ma che hanno supportato la squadra dal primo all'ultimo pallone (AlissaCamilla Cendamo, Alessia Elena Firtat, EmmaPremoli, Giulia Purdea, Marlene Radaelli, Estelle Remondini, Chiara Tressoldi e Nicole Vho).