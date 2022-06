Chromavis Abo Offanengo promossa in Serie A2!

PALAU - La Chromavis Abo Offanengo è promossa in serie A2! Le ragazze di coach Giorgio Bolzoni risolvono nel minor tempo possibile la pratica promozione vincendo nettamente i primi due set a Palau potendo così festeggiare prima del termine del match il salto di categoria.

Una vittoria meritata quella delle neroverdi del presidente Pasquale Zaniboni, seguite in Sardegna dagli Aboys, i tifosi offanenghesi che ora potranno festeggiare la promozione in cadetteria del "sindaco" Noemi Porzio e compagne. Dopo il 25-14 del primo set in favore delle cremasche il 25-18 del secondo, in virtù del 3-1 maturato all'andata al PalaCoim ha regalato ad Offanengo la serie A2. Ininfluente, ora, il resto del match.