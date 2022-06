Calcio, Alvini: "Neopromossi ma renderemo la vita dura a tutti"

CREMONA - "Dobbiamo arrivare al nostro traguardo, la salvezza, ma lo dovremo fare attraverso il gioco". Mister Massimiliano Alvini ha un'idea precisa e durante la sua presentazione, al fianco del ds Simone Giacchetta e del consulente strategico Ariedo Braida, la fa capire chiaramente. 'Questa è una grande soddisfazione per me. La chiamata della Cremonese rappresenta un orgoglio e ringrazio tutti per avermi voluto qua. Questo non deve essere un punto di arrivo, ma di partenza per tutti quanti. La nostra parola d'ordine deve essere umiltà e lavoro, ma con una precisa fisionomia. Mi piace giocare con aggressività, attaccare alto, imporre il gioco e non subirlo. Sappiamo di essere neopromossi, ma contro la Cremonese dovrà essere dura per tutti'.