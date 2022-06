Basket, Juvi Ferraroni in paradiso: batte San Miniato e conquista la Serie A2

CREMONA - La Juvi Ferraroni batte San Miniato nella Gara 4 della finale e conquista la promozione in A2. Un traguardo storico per la squadra di coach Alessandro Crotti. Dopo una partita in equilibrio la Juvi ha vinto la resistenza dei toscani vincendo 56-47.

Anche questa volta la legge del PalaRadi non tradisce e San Miniato si è dovuta inchinare alla Juvi, uscendo comunque a testa altissima da una finale bellissima per energia e intensità.

La promozione in A2 arriva dopo quattro partite giocate a un ritmo infernale e sempre molto combattute. E così è stato anche nell’ultimo match. Nessun padrone, piccoli allunghi e poi rimonte. Fino allo strappo finale che vale la grande festa del popolo della Juvi.

(FotoLive/Salvo Liuzzi)