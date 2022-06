Gargioni alla «Alpi 4000»: 1.500 chilometri in bici

PIADENA DRIZZONA - Un’altra avventura per Ciro Gargioni, ciclista di gran fondo. Oggi, sabato, è partito per “Alpi 4000, Randonnée delle grandi montagne”, a cura delle Asd USBormiese e UCAB1925. Ciro, classe 1964, percorrerà 1500 chilometri, con un totale di 24.000 metri di dislivello.

L'ITINERARIO

La partenza da Bormio per poi toccare i passi Gavia, Mortirolo, Ghisallo, Oropa, Nivolet, Finestre, Sestriere, Palade e Stelvio.

La prima tappa, di 74 chilometri, prevede un dislivello di 2480 metri. Un inizio di percorso impegnativo dal centro sportivo di Bormio a 1225 metri. Una volta lasciato il centro sportivo ci si immette sulla Sp 29 verso S. Caterina Valfurva, i 12 chilometri che separano Bormio da S. Caterina portano a quota 1.734 metri. Qui inizia la salita al Passo Gavia.

La prima volta del Passo Gavia al giro d’Italia risale al 1960. Su questa salita si sono narrate storie leggendarie con imprese epiche da parte dei corridori. Quattordici le tappe in tutto: l’ultima da Merano a Bormio.

Gargioni, spesso in coppia con la moglie Giovanna Genovese, ha compiuto varie imprese.

Nel 2019 per la terza volta hanno partecipato alla super gran fondo, o Randonnée, Parigi-Brest-Parigi, prestigiosa competizione fondata nel 1891. “E già lo avevano fatto nel 2011 e nel 2015: una gara da 1230 chilometri.

Per festeggiare il suo cinquantesimo compleanno nel 2014 Ciro percorse cinquecento chilometri in bicicletta, ininterrottamente, in 21 ore, tra sabato 20 e domenica 21 settembre. Fu il suo ‘Ciro d’Italia’.