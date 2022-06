Basket, la Vanoli Cremona ingaggia l'ala-pivot Paul Herman Eboua

CREMONA - Vanoli Basket Cremona comunica di aver sottoscritto un accordo per le prossime due stagioni con l’atleta Paul Herman Eboua. Nato a Yaoundè in Camerun il 15 febbraio 2000, Paul è di nazionalità sportiva italiana grazie agli anni di formazione cestistica passati nel settore giovanile della Stella Azzurra Roma, è alto 203 centimetri per 97 chilogrammi di peso e gioca nei ruoli di ala e centro. Con la Stella Azzurra Roma disputa dal 2015-2016 al 2018-2019 i campionati under 16 e under 18 e il campionato di serie B 2017-2018. Nell’ultima stagione in maglia biancazzurra, oltre a finire con 12.9 punti di media con un high di 36 punti contro Valmontone nella selezione stellata under 18, viene girato in prestito a Roseto in Lega2 dove, in 35 partite segna 5.3 punti di media con un massimo di 18 contro la Pallacanestro Mantovana.

Le buone prestazioni in maglia rosetana gli valgono la chiamata in serie A, nel 2019-2020. È la VL Pesaro che ne definisce il prestito e lo porta nel proprio roster. Eboua risponde con una stagione personale molto positiva mettendo a referto 7.4 punti e 5.3 rimbalzi di media in 21.6 minuti di utilizzo nei 18 incontri disputati, andando più volte in doppia cifra con un massimo di 20 punti messi a referto contro Trieste e 12 rimbalzi, di cui 9 offensivi, contro il Banco di Sardegna Sassari.

Resosi eleggibile al draft NBA 2020, pur non scelto, finisce ai Brooklyn Nets che lo girano ai Long Island Nets, loro squadra affiliata in G-League. Finisce la stagione americana con 10 presenze a 2.9 punti e 2.7 rimbalzi in 12.2 minuti di gioco prima di accettare di tornare a Pesaro per le ultime partite di campionato. Con la Vuelle mette a referto 5.2 punti e 1.5 rimbalzi in 6 incontri. Durante l’estate 2021 disputa la Summer League con la canotta dei Milwaukee Bucks per poi firmare con la Germani Brescia. Contribuisce così all’ottimo campionato dei biancoblù con 3.9 punti e 2.6 rimbalzi di media in 12.6 minuti di utilizzo nelle 33 partite in cui è sceso in campo tra campionato, Play Off, Coppa Italia e Supercoppa. Ha collezionato anche tre presenze con la nazionale camerunense.