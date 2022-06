Calcio, AC Crema saluta il dg Giulio Rossi

CREMA - La società Ac Crema 1909 ha informato che per la stagione sportiva 2022/2023 Giulio Rossi non sarà più il direttore generale della società nerobianca.

Il presidente Zucchi e lo storico collaboratore, che aveva accettato di rientrare a dicembre contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo di garantire la permanenza in Serie D, hanno concordato sull’opportunità di non proseguire la collaborazione per il prossimo campionato.

IL SALUTO DI ROSSI

“È sempre doloroso - dichiara Rossi - lasciare una società ed una città che hanno segnato professionalmente ed umanamente la mia vita, una parte del mio cuore resterà sempre qui. Ringrazio tutti, partendo da chi ha lavorato con me ogni giorno gomito a gomito, fino ai vertici societari. Auguro sinceramente un futuro prospero, pieno di soddisfazioni e naturalmente forza Crema!”.

IL SALUTO DELLA SOCIETA'

La società, si legge nella nota, ringrazia sentitamente Rossi “per la dedizione, l’operato e il metodo di lavoro di un dirigente sportivo con il quale è stato condiviso un tragitto importante e che ha fornito un aiuto efficace per conseguire le mete della prima squadra e delle formazioni giovanili. Siamo certi che la sua carriera proseguirà nel migliore dei modi e sempre all’insegna della più solida e stimata professionalità”.