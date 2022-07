Basket, la Vanoli riparte di slancio: «Faremo un bel campionato»

CREMONA - «Sono qui a presentare il nostro nuovo progetto, di cui fanno parte tre nuove figure: responsabile marketing, general manager ed allenatore. L’obiettivo è fare un buon campionato, magari riconquistandoci la serie A. Per fare questo abbiamo bisogno del sostegno di tutti. E sono convinto non mancherà. Non nascondo che il progetto settore giovanile sia stato lo stimolo per andare andare avanti». Il presidente Aldo Vanoli ha aperto la prima conferenza stampa della stagione 2022/23, nella quale il club ha svelato i volti nuovi ed ha presentato ufficialmente coach Demis Cavina.

Andrea Conti, Aldo Vanoli, Demis Cavina, Ruth Vanoli e Roberto Spagnoli

Si è respirata un’aria frizzante, la voglia di ripartire, la carica in tutte le parole di chi è intervenuto: «Non mi piacciono i proclami – ha attaccato l’allenatore bolognese –. Però permettetemi di dire che, personalmente, fare questa scelta è stato facile. Un po’ perché conoscevo tutte le componenti: Cremona per tanti motivi, il percorso legato a questa proprietà, come la società è cresciuta negli anni, lo staff con in testa Andrea Conti e poi Jacopo Torresi che vedo qui. Quando mi ha chiamato Aldo per illustrarmi il progetto, il tempo di scelta è stato molto breve. Sono contentissimo di iniziare questo percorso. Conosco bene il campionato di A2, so quanto è difficile. Ci sono tante realtà importanti. Siamo consapevoli di essere una realtà importante».



E poi un pensiero legato all’ultima stagione, a come il concetto di continuità non sia solamente legato ai risultati della prima squadra: «Ripartiamo dalla società, dal settore giovanile. Dalle persone. E dai tifosi. La nostra ambizione ha fondamenta di cemento. Tutto ciò che è stato costruito in questi anni rimane. Vogliamo essere in quel gruppo di squadre che giocherà il campionato da protagonista». Sulla costruzione della squadra le idee sono chiare: «Sto lavorando a stretto contatto con Andrea Conti. La squadra è più che in fase embrionale. Mi è sempre piaciuto allenare giocatori che abbiano un futuro da costruirsi. Vogliamo prima di tutto persone. Continueremo su questa strada. Dovremo essere bravi ad unirci, a fare squadra rapidamente. La scelta di questo tipo di ragazzi ci aiuterà».

E sul campionato: «Rispetto al 2009 (anno in cui allenava Sassari ed incontrò la Vanoli in finale di Lega2, ndr) ci sono stati cambiamenti sostanziali. È rimasto però avvincente ed equilibrato. Ci sono realtà importanti, dove spesso passano giocatori che in poco tempo vediamo in palcoscenici più alti. Continua ad essere fondamentale costruire un nucleo di italiani che dia impronta ed identità». Dalle parole emerge tutta l’energia e la voglia di cominciare: «Sono carico per ripartire. È una cosa che ho notato anche nel presidente. Percepisco la stessa carica in tutto l’ambiente. Questo sport ha tante incognite. A volte si vince, altre si perde. Con il lavoro proveremo sempre a farci trovare pronti».



In precedenza era intervenuta Ruth Vanoli che aveva ribadito come il settore giovanile sia stato uno stimolo per andare avanti: «Noi siamo una squadra giovane che guarda al futuro. E non possiamo tendere al futuro senza investire nei giovani».

Poi è stata la volta del gm Andrea Conti («Questa società ha una grandissima credibilità a livello nazionale, non solo come struttura, ma come realtà sana e con valori imprescindibili») colui che avrà un ruolo chiave nello staff dirigenziale: «Demis è un allenatore giovane ma di grandissima esperienza. Può guidare la squadra a risultati importanti». Il nuovo responsabile marketing è il pizzighettonese Roberto Spagnoli, ultime 4 stagioni a Piacenza: «Il claim di quest’anno e lo sarà anche per la campagna abbonamenti è qualcosa che racchiude tutto ciò che ci siamo detto fino ad ora: ci mettiamo il cuore. Sarà una stagione di rinascita. Il cuore è anche quello che ci mettono i tifosi».