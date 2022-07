Boxe, Nicholas Esposito per la terza volta campione italiano dei pesi welter

ROZZANO - Nella grande notte della boxe, il pugile cremonese Nicholas Esposito, si è riconfermato campione italiano dei pesi welter per la terza volta. Lo ha fatto nel main event della Rozzano Boxing Night contro lo sfidante Lillo Mastronunzio vincendo ai punti 97-93 con verdetto unanime dei giudici. Ora per il pugile cremonese, mai sconfitto in carriera si spalancano le porte dell’Europa.