Calcio, il primo test della Cremonese finisce in goleada: 8-0. Poker Di Carmine

CREMONA - Alla prima uscita stagionale la Cremonese si impone per 8-0 sul Falco Albino, formazione bergamasca che milita nel campionato di Promozione. In evidenza l’attaccante Di Carmine che firma un poker.

Alvini schiera in 3-5-2 (assenti Ciofani che ha ripreso da poco e Chiriches ufficializzato solo nella giornata di venerdì e Gondo affaticato) con pressing alto a disturbare il gioco degli avversari e movimento di palla veloce. Nel primo tempo il divario di categoria si fa notare: il Falco Albino fatica a superare la metà campo e la prima frazione si chiude sul 7-0 grazie anche ai gol dei nuovi acquisti Tenkorang e Milanese (oltre a quello di Baez).

Nella ripresa Alvini prova il 3-4-2-1 con Strizzolo punta che arrotonda trovando il gol al 27’ ma sotto il grande caldo i ritmi calano e i grigiorossi arrivano poche volte alla conclusione pulita. La prima verifica del tecnico di Fucecchio ha fatto vedere i frutti del lavoro tattico in attesa che si alzi il livello dei contendenti a partire dal test col Fiorenzuola di domenica prossima. Mercoledì intanto ci sarà il secondo appuntamento a Cremona con il Paradiso di Lugano.

Michele Castagnetti in azione contro il Falco Albino

Una discesa laterale di Jaime Baez e, sotto, mister Massimiliano Alvini

FOTO: FOTOLIVE/SIMONE VENEZIA