Basket, la Vanoli lancia la campagna abbonamenti: da lunedì 18 si comincia

CREMONA - "Ci mettiamo il cuore": è questo il claim scelto dalla Vanoli Basket Cremona per la campagna abbonamenti 2022/2023 e svelato in occasione della prima conferenza stampa della stagione, una stagione rinnovata nel progetto ma non nei valori che da sempre ci contraddistinguono: rispetto, lealtà, umiltà, professionalità, amicizia, condivisione e senso di appartenenza.

QUANDO?

La vendita inizierà ufficialmente lunedì 18 luglio e sarà articolata in 3 fasi, privilegiando chi scelse di credere nella Vanoli Basket nell’ultima stagione di campagna abbonamenti, ossia la stagione 2019/2020, poi interrotta a causa del Covid.

PRELAZIONE

Dal 18 al 22 luglio: la prima settimana di vendita è dedicata ai vecchi abbonati che possono esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto al prezzo più basso.

PRIMA FASE

Dal 26 luglio al 5 agosto: a partire dalla seconda settimana la campagna abbonamenti sarà aperta a tutti i tifosi a prezzi vantaggiosi e i posti riservati ai vecchi abbonati ma non confermati saranno a disposizione per la vendita libera.

SECONDA FASE

Dal 12 al 23 settembre: per chi non si fosse ancora abbonato, sarà possibile farlo nell’ultima settimana a disposizione che coincide con quella dell’inizio della Supercoppa.

COME

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento online su www.vivaticket.com oppure di persona presso la biglietteria del PalaRadi, dal lunedì al venerdì negli orari che verranno comunicati di settimana in settimana. Questi quelli previsti per la prelazione:

– Lunedì 18: dalle 16 alle 19

– Martedì 19: dalle 10 alle 13

– Mercoledì 20: dalle 10 alle 18.30

– Giovedì 21: dalle 10 alle 18.30

– Venerdì 22: dalle 10 alle 18.30

RIDOTTO

Comprende i tifosi tra i 13 (nati nel 2009) e i 18 anni (nati nel 2004).

SPECIAL

I tifosi che rientrano in una delle seguenti categorie (non cumulabili) usufruiscono di una ulteriore scontistica

– Abbonati della US CREMONESE CALCIO

– Genitori e tesserati OVER 12 di tutte le società sportive del territorio Cremonese

– Dipendenti dei nostri Partner

– Studenti Universitari

– Soci Canottieri e Centri Sportivi