Calcio, alla Pergolettese arriva l'attaccante Michele Volpe

CREMA – La Pergolettese si è assicurata le prestazioni sportive dell’attaccante Michele Volpe, nato a Benevento il 16 settembre 1997, che arriva in prestito temporaneo dal Frosinone. Nella sua carriera ha indossato le maglie del Frosinone per 5 stagioni (3 con la squadra Primavera e 2 in serie B) ed ha poi giocato nel Rimini, nella Viterbese, nel Catania e ancora nella Viterbese e nella Vibonese.