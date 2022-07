Ciclismo, due su due per Federica Venturelli

ANADIA (PORTOGALLO) - Secondo successo continentale Junior per Federica Venturelli. Dopo avere vinto ieri il titolo europeo nell’inseguimento a squadre, la ciclista sanbassanese si è imposta anche nell’inseguimento individuale.

L’italiana ha conquistato la finale per l’oro con il migliore tempo nelle qualificazioni della mattina 2’21”628 e si è giocata la maglia di campionessa d’Europa con la britannica Isabel Sharp. Venturelli ha avuto il comando della sfida conclusiva, condotta sempre avanti, con vantaggio che è aumentato progressivamente.

Federica Venturelli sul podio

La sanbassanese ha chiuso con il tempo di 2’20”808 e un vantaggio di 2”762 sulla rivale.

Due su due per Venturelli in questa edizione degli Europei Junior su pista in corso di svolgimento ad Anadia in Portogallo.