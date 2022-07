Calcio, la Cremonese cresce: pokerissimo al Fiorenzuola

CREMONA - La Cremonese batte il Fiorenzuola 5-0 nella terza uscita stagionale. Una bella vittoria quella dei grigiorossi che hanno mostrato di avere una marcia in più rispetto alla sfida precedente.

La squadra di Alvini ha schierato in campo Gondo, Tsadjout e l’ultimo acquisto Ghiglione che finora non avevano ancora giocato. Nel primo tempo in gol Milanese e proprio Tsadjout. Nella ripresa hanno arrotondato il risultato Buonaiuto, Ciofani e Frey.

Lo stesso Ciofani prima del gol si era fatto parare un calcio di rigore. Era l’ultimo test in pianura per i grigiorossi che da giovedì prossimo saranno in ritiro a Dimaro.