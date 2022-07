La Macron Warriors giocherà a Sabbioneta

VIADANA - Giocherà al palasport di Sabbioneta e non nel rinnovato e ancora da inaugurare Palafarina di Viadana la società Macron Warriors di hockey in carrozzina e calcio in carrozzina. A comunicarlo la stessa società con un comunicato stampa.

"I tempi d’iscrizione al prossimo campionato per un club che gioca in serie A1 sono stretti e determinano una serie di attività da svolgere in tempi brevi e certi. La responsabilità che un club ha nei confronti della Federazione, dei propri atleti, dei propri tifosi e dei propri partner commerciali è tale da assicurare che l’attività sportiva si svolga in maniera regolare e, cosa non da poco, serena. Sabbioneta offre tutte queste condizioni e i Macron Warriors hanno serenamente e felicemente scelto di tornare nella città Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e per questo motivo la squadra si iscriverà ai campionati FIPPS con la denominazione Macron Warriors Sabbioneta. L’impegno profuso nei mesi scorsi per poter usufruire, a buon diritto, di un impianto cittadino ha dato come unico risultato troppi interrogativi, parole in sospeso e decisioni rinviate. La nuova stagione è alle porte, anzi per quelli che sono gli obblighi di iscrizione al campionato e per le risposte che giustamente una Federazione chiede, la stagione è già iniziata. Sarebbe stato per noi motivo di orgoglio poter giocare nella città da cui abbiamo preso il nome ma i presupposti non sono ancora tali da permetterci di programmare serenamente la nostra preparazione sportiva e il futuro tecnico delle nostre due squadre di serie A1".