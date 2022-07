Calcio: 'Sola mai', presentata la campagna abbonamenti della Cremonese

CREMONA - E' stata presentata questa mattina, nella sala conferenze del Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, la campagna abbonamenti 2022/23 della Cremonese. “Il nostro obiettivo – ha dichiarato il direttore generale Paolo Armenia – è quello di giocare allo Zini contro il Torino, e proprio per questo ringraziamo tutti coloro che stanno lavorando in queste settimane con grande sforzo e competenza. Ma se riusciremo a giocare il 27 allo Zini il grazie più grande va al Cavalier Arvedi per lo sforzo economico che sta sostenendo. La Campagna Abbonamenti è caratterizzata da prezzi che sono in linea con le altre società medio-piccole che prenderanno parte alla prossima Serie A. Abbiamo ovviamente previsto un periodo di prelazione per i vecchi abbonati. L’unico problema può nascere in alcuni casi sul posto, perchè per le modifiche strutturali allo Stadio Zini richieste dalla Lega Serie A non potremo sempre garantirla. È una campagna abbonamenti che ha un claim che non ha bisogno di presentazioni: 'Sola Mai' è un chiaro richiamo ai nostri sostenitori, che sono sempre stati al nostro fianco e che sono sicuro che lo saranno anche in questa emozionante stagione”.

COSA SERVE PER SOTTOSCRIVERE L’ABBONAMENTO?

Sarà necessario presentare la CREMO CARD (o altra tessera purchè sia di una squadra di serie A) con scadenza superiore a giugno 2023.

La tessera andrà sottoscritta per tutti gli abbonati, anche per i minori.

Le modalità di richiesta della tessera sono riportate nell’ultima parte di questo documento.

ABBONARSI ONLINE

È possibile sul sito https://sport.ticketone.it/search

FASE 1 – PRELAZIONE ABBONATI 19/20 dalle ore 10:00 di lunedì 25 luglio, fino alle ore 20:00 di giovedì 4 agosto

FASE 2 – VENDITA LIBERA dalle ore 17 di venerdì 5 agosto alle ore 20.00 di giovedì 25 agosto



ABBONARSI NEI PUNTI VENDITA ABILITATI

Ricevitorie di Cremona e provincia:

– Bar Tabaccheria “al Ranch” (via Persico 22, Cremona)

– Mondadori Point (via IV Novembre, Soresina)

– Tabaccheria Maldussi (via Felice Cavallotti – Piadena Drizzona)

– Bar Tabaccheria “Armonia” (via del Giordano 115, Cremona)

I punti vendita sono altresì ricercabili attraverso il seguente link: https://www.ticketone.it/help/outlets/

FASE 1 – PRELAZIONE ABBONATI 19/20 dalle ore 10:00 di lunedì 25 luglio, fino alle ore 20:00 di giovedì 4 agosto

FASE 2 – VENDITA LIBERA dalle ore 17 di venerdì 5 agosto alle ore 20.00 di giovedì 25 agosto



ABBONARSI ALLE BIGLIETTERIE DELLO STADIO “G. ZINI”

FASE 1 – PRELAZIONE ABBONATI 19/20 dalle ore 10:00 di lunedì 25 luglio, fino alle ore 20:00 di giovedì 4 agosto

FASE 2 – VENDITA LIBERA dalle ore 17 di venerdì 5 agosto alle ore 20.00 di giovedì 25 agosto.