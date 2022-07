Calcio, Cremonese: primo allenamento nel ritiro di Dimaro

DIMARO (TRENTO) - Primo allenamento a Dimaro per la Cremonese. Arrivata nel ritiro montano della prima serata di mercoledì, la squadra ha iniziato a lavorare sul campo del paese trentino questa mattina. Alle spalle le sedute al centro sportivo Giovanni Arvedi, il tecnico Massimiliano Alvini continuerà la preparazione in altura in un clima più mite rispetto alla calura della Pianura Padana. Dopo i primi tre facili test vinti con il Falco Albino (Promozione), Paradiso Lugano (quarta serie svizzera) e Fiorenzuola (serie C), i grigiorossi hanno in programma altre due amichevoli: domenica alle 16,30 a Dimaro con la Spal, avversaria della cadetteria, e sabato 30 alle 18,30 a Rovereto con il Verona. Ultima sfida di rodaggio prima di Coppa Italia (esordio l'8 agosto alle 21 contro la Ternana, probabilmente a Ferrara vista l'indisponibilità dello stadio Zini) e campionato per assaporare davvero il clima della serie A.

FOTO: FOTOLIVE/FILIPPO VENEZIA