Calcio, Charles Pickel nuovo giocatore della Cremonese

CREMONA - La Cremonese ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo da Famalicao FC il diritto alle prestazioni sportive di Charles Pickel. Nato a Solothurn (Svizzera) il 15 maggio 1997, centrocampista, Pickel entra giovanissimo nel vivaio della squadra della sua città per poi trasferirsi al Basilea. Con il club rossoblù arriva ad esordire nella massima serie del campionato elvetico (3 partite) per poi trasferirsi al Grasshoppers, sempre in Super League. Dopo una stagione allo Schaffhausen in Challenge League, Pickel torna nella Serie A svizzera indossando la maglia del Neuchatel Xamax (26 partite, 2 gol). Nel 2019 il centrocampista elvetico si accasa al Grenoble, Ligue 2 francese, dove resta fino al 2021/22 quando si trasferisce in Portogallo, al Famalicao: un’esperienza molto positiva quella con i lusitani terminata con 28 presenze e un assist nella Primeira Liga.

Pickel vanta anche 20 presenze con le nazionali giovanili della Svizzera.