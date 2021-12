Nabucco: «Con Muti c'è feeling»

CREMONA - Il Nabucco in passerella… accade anche questo quando a collaborare sono due firme del made in Italy: il maestro Riccardo Muti e Fondazione Prada. Protagonisti sul palco cinque giovani direttori d’orchestra: Cj Wu, Giuseppe Famularo, Henry Kennedy, Cristian Spătaru, allievi di Muti, l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini e il coro Cremona Antiqua – così ora si chiama il Coro Costanzo Porta – diretto da Antonio Greco.

Il direttore cremonese ha postato la sua foto a fianco del maestro Muti, il volto è di chi trasuda soddisfazione per un’avventura che è iniziata nel 2018 con il Macbeth al Ravenna Festival, proseguita con la Nona di Beethoven l’anno successivo, una collaborazione che ha vinto la pandemia e di cui Greco va ovviamente fiero. «Il debutto in Fondazione Prada è stato veramente particolare – racconta Greco -. Orchestra e coro e cantanti hanno preso posto laddove solitamente sfilano modelle e modelli, poi le altre repliche del Nabucco di Verdi si sono svolte al teatro Galli di Rimini e poi all’Alighieri di Ravenna».

Antonio Greco e Riccardo Muti sul palco della Fondazione Prada per il debutto del Nabucco in forma di concerto

Cosa le è piaciuto di più?

«La possibilità di collaborare con Muti, di assistere a come insegna ai suoi giovani direttori ha qualcosa di unico e di magico. È stato bello interagire con cinque personalità di direttori giovani, ma che sanno il fatto loro e che vengono da ogni parte del mondo. Ti rendi conto di come la musica sia internazionale, non conosca confini».

(L'intervista completa sul giornale La Provincia di mercoledì 29 dicembre)