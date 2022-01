ORE 20 Telegram I fatti della giornata

Contagi, il giorno più nero. Idrocarburi e gas nocivi in falda: i dati della Bissolati certificano che "la Tamoil inquina ancora". Saldi invernali al via: scatta la caccia all'affare. Festino No vax, la denuncia di uno dei partecipanti: "Ho ricevuto messaggi di minaccia"