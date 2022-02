ORE 20 Telegram I fatti della giornata

Covid: in Lombardia 6.116 nuovi casi, 233 a Cremona: ancora in calo i ricoveri. Sociale, Locatelli: «In provincia di Cremona operano realtà di eccellenza». Donazione di cuore per la Rsa: 40 mila euro da una famiglia. Avantea, altri 2 embrioni contro l'estinzione del rinoceronte bianco