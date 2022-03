ORE 13 Telegram I fatti della giornata

Ex Olivetti, a Crema altri 500 mila euro per la riqualificazione del sito universitario. Aggredisce la moglie davanti ai figlioletti: allontanato da casa. 8 Marzo: presidio per salvare «Area donna». Ruba energia elettrica: arrestato in flagranza di reato e condannato a 8 mesi. Ucraina, bombe sulla più grande centrale nucleare: sfiorata una nuova Chernobyl