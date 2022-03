ORE 20 Telegram I fatti della giornata

Ribaltamento in auto, ventenne in ospedale. Centinaia di ragazzi uniti nel nome di Bill. Orienteering, in 200 dal Nord Italia alla gara. Calcio: a Vercelli pareggio in rimonta per la Pergolettese. Ucraina, aiuti ai profughi su 2 pulmini della Vbc Volley. Covid: in Lombardia 8.532 nuovi casi, in provincia sono 288