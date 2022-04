ORE 20 Telegram I fatti della giornata

Sanità, presunta corruzione per tre primari e un manager: chiesto il rinvio a giudizio. Reddito di cittadinanza, truffa da 20 milioni di euro: 16 imputati puntano a patteggiare. «Un Albero per Soresina» e... per Matteo. La Madonna sfregiata di Batnaya è a Seniga.