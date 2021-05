È mancato all'affetto dei suoi cari

Guido Pavesi

di anni 92

Ne danno il triste annuncio i figli Concetta, Aldo, Rosanna e Giuliana, i generi Daniele, Pierluigi e Domenico, la nuora Patrizia, i nipoti Monica con Luca, Diego con Sara, Ilaria con Daniele, Giada, Arianna con Simone e Michelangelo, i pronipoti, la cognata Anna e parenti tutti.

I funerali si svolgeranno in San Giovanni in Croce mercoledì 5 maggio alle ore 15,30 partendo dalla Fondazione "Aragona" per la Chiesa Parrocchiale, indi al Cimitero di Solarolo Rainerio.

Un particolare ringraziamento alla dott.ssa Ceretti, alla dott.ssa Merlo ed a tutto il Personale della Fondazione "Aragona" di San Giovanni in Croce per le cure prestate.

Si ringraziano tutti coloro che in qualsiasi modo ne onoreranno la memoria.

San Giovanni in Croce,

4 maggio 2021.