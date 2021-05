È mancata

Mirma Serina

in Bettinelli

di anni 82

Lo annunciano il marito Tino, i figli Fabio, Alberto, Nicoletta e Angelo, le nuore Luisa, Rosy e Laura, il genero Marco, i cari nipoti Paola con Manuel, Andrea con Marta, Lucia, Marta, Alessandro, Emanuele e Beatrice, il fratello Bigio, i cognati Daniela, Ombretta e Claudio, tutti i parenti.

La cerimonia funebre in forma privata si svolgerà mercoledì 5 maggio alle 11 nell'abitazione in via Pesadori, 12, Frazione Castello di Ricengo; si proseguirà per la cremazione.

I familiari ringraziano quanti parteciperanno al loro dolore.

Ricengo, 5 maggio 2021.