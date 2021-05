Il funerale avrà luogo lunedì 10 partendo alle ore 9,30 dall’Ospedale per la Chiesa Parrocchiale di S. Daniele Po, indi al Cimitero locale.

La nipote Anna e figli sono vicini alle famiglie Bassanini per la scomparsa della cara zia

L'Associazione di Volontariato, "Comunità San Daniele", si stringe, con viva solidarietà, attorno all'amico Fiorenzo e familiari per la perdita della mamma

I Colleghi di It Impresa, Pragmatica e Qualitade si stringono a Manuele e famiglia in questo momento di profondo dolore per la perdita della cara nonna

Margherita Cabra

Gadesco Pieve Delmona,

9 maggio 2021.