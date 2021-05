Ci ha lasciati

Michael Intra

di anni 34

Ne danno il triste annuncio la mamma Rosa, il papà Giorgio e l'amatissima figlia Isabell con Laura.

Gli zii Silvia e Franco.

I cari cugini Alberto con Gloria, Tommaso e Valentina, Sergio con Andrea, lo zio Davide.

I funerali si svolgeranno in Soresina giovedì 27 maggio alle ore 14,15 partendo con corteo in auto da via Ugo Foscolo, 21 per la Parrocchiale di San Siro, indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Brescia.

Il S. Rosario verrà recitato oggi alle ore 16.

Un sentito ringraziamento ai Reparti Oncologici dell'Ospedale Maggiore di Cremona.

Al Reparto Cure Palliative dell'Ospedale di Crema e all'amico fraterno Giuseppe.

Eventuali offerte all'Associazione MEDeA dell'Ospedale Maggiore di Cremona.

Chieve - Soresina,

26 maggio 2021.