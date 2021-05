È mancata all'affetto dei suoi cari

Giuseppina Soressi

in Crema

di anni 84

Ne danno il triste annuncio il marito Angelo, i figli Massimo e Giangi, la nuora Carla, il fratello Giorgio e parenti tutti.

I funerali avranno luogo in Casalmaggiore lunedì 31 maggio alle ore 17,15 partendo dalla Fondazione C. Busi per la Chiesa di S. Francesco, indi proseguiranno per il Crematorio.

Un particolare ringraziamento al Personale Medico, Infermieristico ed Ausiliario della Fondazione C. Busi per l'assistenza e le cure prestate.

Non fiori ma opere di bene.

Si ringraziano anticipatamente quanti ne onoreranno la memoria.

Casalmaggiore,

29 maggio 2021.