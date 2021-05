Nel rispetto della volontà di Laura, chi volesse potrà fare in sua memoria una donazione all'Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro.

Il funerale avrà luogo lunedì 31 partendo alle ore 9,45 per la Chiesa Parrocchiale di San Sebastiano, indi al civico Cimitero.

in Vallara

Condomini e Amministratore del Condominio "Dolomiti" di via Orti Romani, 24 in Cremona partecipano al dolore dei familiari per la perdita della cara

Laura Bongioli

Cremona, 29 maggio 2021.