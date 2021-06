"Ciao papà, il nostro cuore è colmo d'amore per te e lo sarà sempre, l'amore della mamma non finirà mai... è infinito per te. Staremo per sempre tutti insieme. A presto, ti vogliamo bene."

È mancato all'affetto dei suoi cari

Pietro Tomaselli

di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie Teresa, i figli Marco, Valerio con Denise e Claudio, la sorella Gina, i nipoti, i consuoceri Renzo e Gisella, parenti e amici tutti.

I funerali si svolgeranno in Annicco venerdì 4 giugno alle ore 14,30 presso la Chiesa Parrocchiale.

Dopo le esequie si proseguirà per il Cimitero locale.

Il corteo muoverà con mezzi propri.

Un particolare ringraziamento al dott. Calogero Vetrano per le amorevoli cure prestate e a tutte le persone che gli hanno voluto bene.

Si ringraziano anticipatamente tutte le gentili persone che prenderanno parte al lutto.

Cremona - Annicco,

3 giugno 2021.