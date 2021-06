Con grande serenità è giunta alla Casa del Padre

Maria Dolciroli

ved. Stefanini

di anni 87

Ne danno il triste annuncio i figli Maurizio, Nadia con Emanuele, gli affezionati Isabel, Samuel, il fratello Angelo, il nipote Amedeo con Matteo e parenti tutti.

La cara salma è esposta nella camera ardente dell'O.P. "L. Mazza" di Pizzighettone; il funerale si celebrerà, nel rispetto delle normative vigenti, lunedì 7 giugno alle ore 15 nella Chiesa di San Patrizio in Regona, indi si proseguirà in auto per il Cimitero locale.

Si ringraziano quanti vorranno ricordarla con una preghiera.

Regona, 6 giugno 2021.