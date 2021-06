È mancata

Francesca Rossetti

ved. Bolzoni

Lo annunciano il fratello Valentino, la cognata, i nipoti e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo in Soresina giovedì 10 giugno alle ore 10,30 partendo con corteo in auto dalla Chiesa del Tempietto, ove giungerà nella tarda mattinata di mercoledì 9 giugno, per la Parrocchiale di San Siro.

Soresina, 8 giugno 2021.