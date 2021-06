È mancata all’affetto dei suoi cari

Albina Conzadori

ved. Merlanzoli

di anni 84

Ne danno il triste annuncio i figli Marilena con Franco, Rizzardo con Agnese, la sorella Giovanna, i cognati, le nipoti Romina con Andrea, Ambra, Gaia, il pronipote Nathan ed i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno mercoledì 16 giugno alle ore 9,30 partendo dall’abitazione in via Cavour, 15 per la Chiesa ed il Cimitero di Volongo.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che prenderanno parte al lutto della famiglia.

Un particolare ringraziamento al Personale Medico ed Infermieristico dei Reparti Day Hospital Oncologico ed al Reparto Hospice dell’Ospedale Maggiore di Cremona per la professionalità, competenza e umanità dimostrata.

Volongo, 15 giugno 2021.