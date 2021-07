La nostra amata, meravigliosa

Barbara Calza

in Bensi

è volata in Cielo, ricongiungendosi al suo papà Virgilio.

Affranti e consapevoli che tanto dolore non avrà mai fine, la piangono il marito Damiano con il piccolo adorato Lorenzo, la mamma Annunciata con Raffaello, il suocero Renzo, le zie Giuseppina e Tiziana.

Ti cercheremo con il tuo splendido sorriso in ogni dove: nel battito d'ali di una farfalla, nell'alba di un mattino d'estate, in un'onda del mare che tanto amavi.

Proteggici da lassù.

Il funerale si svolgerà oggi 29 giugno alle ore 11,45 nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Nazario e Celso in Arenzano, indi per il Polo della Cremazione.

Arenzano-Cremona,

29 giugno 2021.

in Bensi

Barbara

Non ci sono parole per esprimere il dolore per la tua perdita.

I tuoi compagni di Classe del Liceo Bembo.

