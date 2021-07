È mancata

Teresa Alberti

ved. Carra

Lo annunciano i figli Velio con Caterina, Wanda, Wilma con Luciano, Vanna con Diego, i nipoti.

Il funerale avrà luogo in Soresina mercoledì 7 luglio alle ore 10,30 partendo con corteo in auto dalla Chiesa del Tempietto per la Parrocchiale di San Siro.

La cara Teresa giungerà nella Chiesa del Tempietto oggi alle ore 11.

Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Francesco Crea ed al dott. Quinzani delle Ancelle della Carità.

Soresina, 6 luglio 2021.