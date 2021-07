"Sei nell'anima e lì ti lascio per sempre. Sospeso, immobile fermo immagine un segno che non passerà mai."

Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi cari

Lidio Priori

(Storico fornaio)

di anni 92

Lo annunciano con dolore la moglie Laura, le figlie Cristina con Carlo, Giusy con Stefano, gli adorati nipoti Luca con Angela, Greta, Clara e parenti tutti.

I funerali avranno luogo martedì 20 luglio alle ore 10 partendo da via Bocci n. 14/A in Isola Dovarese, per la Chiesa ed il Cimitero locale.

La salma è esposta nei seguenti orari: domenica 18 luglio e lunedì 19 luglio dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18.

Il corteo funebre si svolgerà in automobile.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ci sono vicino in questo triste momento.

Isola Dovarese,

18 luglio 2021.