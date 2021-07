Improvvisamente è mancata all'affetto dei suoi cari

Franca Busio

di anni 61

Ne danno il triste annuncio il compagno Giuseppe Romani, le sorelle Fausta, Giovanna con Enrico e Gabriella con Marino, i nipoti, i pronipoti, Simona e Ludovica.

I funerali avranno luogo nella Parrocchiale di Borgo Poncarale martedì 20 luglio alle ore 10 partendo in macchina alle 9,50 dall'abitazione in via Michele Capra, 17 in Borgo Poncarale (Bs).

Dopo la funzione religiosa, si proseguirà per il Tempio di Cremazione di S. Eufemia.

La presente serve da partecipazione e ringraziamento.

Borgo Poncarale,

19 luglio 2021.