È mancata all'affetto dei suoi cari

Pierina Ferrari

in Michelini

Addolorati ne danno il triste annuncio il marito Aldo, i figli Marzia, Matteo, Gregory con Elisabetta e il piccolo Leon, i nipoti, le sorelle Luciana, Carla, Luisa, Teresa, Clementina, il fratello Francesco, cognati, nipoti e parenti tutti.

La camera ardente sarà allestita in Sospiro in via Puerari da venerdì 22 luglio.

Il funerale avrà luogo sabato 24 alle ore 10 nella Chiesa Parrocchiale di Sospiro, indi al Cimitero locale.

Un particolare ringraziamento a tutto il personale del reparto Hospice dell'Ospedale Maggiore di Cremona per le cure prestate.

Un grazie di cuore alla famiglia Facchini per la vicinanza dimostrata e alla cara nipote Eleonora e all'adorato Patrick.

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la memoria.

Sospiro, 22 luglio 2021.